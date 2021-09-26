Рахмон устроил военный парад прямо на границе с Афганистаном игра мускулами продолжается

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в военном параде в Дарвазе на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В торжественном шествии приняли участие подразделения пограничных войск, военнослужащих других видов сухопутных войск Министерства обороны и правоохранительных органов.

Всего в параде прошли 2 тысячи человек и 50 единиц военной техники.

Отметим, что после прихода к власти движения "Талибан" наблюдается конфронтация в отношениях между Таджикистаном и Афганистаном, что в большей мере связано с позицией президента Э.Рахмона, выступившего в поддержку оппозиционного талибам Фронта национального спасения сына легендарного лидера "Северного Альянса" Ахмад Шаха Масуда. Несколько дней назад новые власти Афганистана обвинили руководство Таджикистана во вмешательстве во внутренние дела Исламского Эмирата.

Фото с военного парада