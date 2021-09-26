Рахмон устроил военный парад прямо на границе с Афганистаном игра мускулами продолжается
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в военном параде в Дарвазе на границе с Афганистаном, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
В торжественном шествии приняли участие подразделения пограничных войск, военнослужащих других видов сухопутных войск Министерства обороны и правоохранительных органов.
Всего в параде прошли 2 тысячи человек и 50 единиц военной техники.
Отметим, что после прихода к власти движения "Талибан" наблюдается конфронтация в отношениях между Таджикистаном и Афганистаном, что в большей мере связано с позицией президента Э.Рахмона, выступившего в поддержку оппозиционного талибам Фронта национального спасения сына легендарного лидера "Северного Альянса" Ахмад Шаха Масуда. Несколько дней назад новые власти Афганистана обвинили руководство Таджикистана во вмешательстве во внутренние дела Исламского Эмирата.