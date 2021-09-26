Парламентская делегация, руководимая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, прибыла в казахстанский город Туркестан с рабочим визитом, целью которого является участие в 10-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств.

Завтра председатель Милли Меджлиса будет участвовать как в 10-й пленарной сессии ТюркПА, так и во включённом в неё совещании Совета. Ожидается выступление спикера парламента Сахибы Гафаровой на пленарной сессии.

В мероприятии примут участие делегации Азербайджана, Казахстана, Киргызстана и Турции, а также в качестве гостей и наблюдателей Узбекистана и Венгрии. Также среди участников сессии – представители организации по тюркскому сотрудничеству и делегаты наблюдательных и иных структур.