Уже некоторое время для детей погибших во второй карабах ской войне при поддержке Министерства обороны Азербайджана и организации Fire Land Production проводится цикл мероприятий по проекту «Мой отец - Герой». Целью этих мероприятий является почитание памяти героев, отдавших свои жизни во имя освобождения земель Азербайджана, показать их детям, что азербайджанский народ постоянно будет о них заботиться, организовать приятный досуг для детей шехидов.

По поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева накануне Дня памяти в Шуше было проведено мероприятие при организационной поддержке Управления государственного заповедника города Шуша, Министерства обороны Азербайджана и Fire Land Production. На мероприятии дети, матери и супруги азербайджанских героев посетили Шушу. Матери шехидов словно в каждом камне, горсти земли ощущали следы своих сыновей. Преодолевая боль утраты, каждая из них была полна чувства гордости.

Еще до поездки они говорили, что мечтают посетить эти земли, почтить память, помолиться за своих сыновей там. В Шуше, на Джыдыр дюзю для матерей шехидов были установлены палатки, украшенные изнутри фотографиями шехидов. Затем матери шехидов они приготовили разные блюда, раздали солдатам, которые в настоящее время служат в Шуше.