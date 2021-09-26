Мадат Гулиев, герои и семьи павших открыли Мемориальный комплекс в Министерстве оборонной промышленности

Отдел информации 16:55

Сегодня, в понедельник 27 сентября в День памяти павших за территориальную целостность Азербайджана в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана прошла церемония открытия Мемориального комплекса памяти шехидов второй карабахской войны. В церемонии приняли участие министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, национальные герои, сотрудники министерства, участвовавшие в войне, члены семей сотрудников, павших в боях за Карабах и другие официальные гости.

После официальной церемонии открытия мемориального комплекса присутствовавшие минутой молчания почтили память шехидов, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Выступивший на церемонии министр оборонной промышленности Мадат Гулиев заявил, что приказ «Вперед!», отданный президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны Ильхамом Алиевым 27 сентября в ответ на очередной обстрел со стороны армянских агрессоров, навсегда останется в памяти азербайджанского народа. Министр отметил, что после обращения главы государства к народу, независимо от нации, вероисповедания, каждый гражданин Азербайджана отправился в Службу мобилизации и изъявил желание пойти добровольцем и участвовать в боевых действиях, что было проявлением веры и доверия к политике, основа которой была заложена еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. «Я не знаю в мире второго такого народа, который так рвался бы на войну с высоким боевым духом», - заявил Мадат Гулиев.

Министр рассказал о том, что в Отечественной войне, которая завершилась блестящей победой азербайджанской армии, большой героизм также проявили 72 сотрудника Министерства оборонной промышленности, учрежденного в 2005 году по личной инициативе президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для того, чтобы боевая подготовка Вооруженных сил страны постоянно была на высоком уровне. Из этих сотрудников Министерства Агаами Гейбатов, Нурлан Зейналов и Ниджат Гусейнов героически погибли в боях за освобождение наших земель и стали шехидами, а 7 сотрудников получили различные ранения. Затем выступили мать сотрудника Министерства оборонной промышленности, ставшего шехидом Ниджата Гусейнова - Зумруд Гусейнова и сотрудник Министерства оборонной промышленности, участник Отечественной войны Тахмаз Ализаде. Они рассказали о героизме сынов Азербайджана в боях за освобождение земель, с гордостью подчеркнули, что победа Азербайджана во второй карабахской войне навсегда вписалась в страницы истории. Была выражена благодарность за внимание и заботу к семьям шехидов и инвалидам войны, проявленные как во время 44 дневной войны, так и после ее завершения президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, а также руководством Министерства оборонной промышленности.