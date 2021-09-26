Открытые акционерные общества «Азерэнержи» и «Азеришыг» 27 сентября, в День памяти, организовали акцию по посадке деревьев. Перед зданием энергосети «Гобу», строительство которого началось год назад, до начала 44-дневных военных действий, и в настоящее время идет этап завершающих работ, было посажено по одному дереву в память каждого шехида.

В акции приняли участие руководители «Азерэнержи» - Баба Рзаев и «Азеришыг» - Вугар Ахмедов, а также около 500 сотрудников ОАО. Минутой молчания была почтена память погибших в Отечественной войне. До конца дня будет высажено около 3000 деревьев.

Отметим, что сотни сотрудников «Азерэнержи» и «Азеришиг» отправились добровольцами на войну. Восемь из них погибли.