После 29-летнего правления султан заразился коронавирусом… и умер

Султан исторического государства Бамум в центральной части Камеруна Мбомбо Нджоя умер в сегодня, 27 сентября, от коронавируса в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Франс-Пресс. Султан с середины сентября лечился в одной из больниц Парижа.

Правление 19-го по счету султана длилось 29 лет. Ибрагим Мбомбо Нджоя считался одним из самых влиятельных лиц в современном Камеруне, хотя его монарший титул имел в основном церемониальное значение. За трон умершего, как ожидается, развернется ожесточенная борьба между тремя десятками детей султана. Согласно действующей в королевстве традиции, только те из детей, кто родился во время правления отца, могут претендовать на престол.