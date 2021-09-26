Селфи и белые кроссовки попали под запрет талибов

Талибам запретили делать селфи и носить белые кроссовки. Это вредит статусу, "добытому кровью мучеников", заявил министр обороны Афганистана Мавлави Якуб.

Как пишет Wall Street Journal, Якуб отчитал боевиков движения "Талибан" за то, что они перенимают западную моду.

"Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима, – заявил он. – Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему".

Накануне администрация движения «Талибан» в провинции Гильменд, на юге страны, запретила стильные прически и бритье бород.

