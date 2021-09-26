Ровшан Рзаев о подвиге героических сынов Азербайджана

Председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев, выступая перед собравшимися, отметил, что подвиги героических сынов нашего народа, проявленные год назад в контртеррористической операции, которую азербайджанская армия начала осуществлять в ответ на очередную военную провокацию оккупационной Армении, навсегда оставили след в истории.

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти.

Было отмечено, что благодаря великому мужеству и решительности главы государства, точным и целенаправленным военно-политическим и дипломатическим шагам, решимости наших военнослужащих в ожесточенных боях за освобождение наших земель враг потерпел тяжелое поражение, а территории трех районов был вынужден покинуть без боя.

Подчеркивалось, что в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре в настоящее время ведутся восстановительно-строительные работы, а также подготовка к скорейшему возвращению вынужденных переселенцев в родные края.

В 12:00 коллектив государственного комитета почтил память шехидов минутой молчания, попросив Аллаха о милости к ним и помощи их семьям.