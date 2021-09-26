Путин недоволен отсутствием стратегического планирования в России

"Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов - прежде всего на региональном и муниципальном уровнях - не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие", - заявил российский лидер.

Сегодня, 27 сентября, состоялось заседание Совета Беопасности России. На заседании, как сообщает Интерфакс, президент России Владимир Путин выразил недовольство отсутствием комплексного подхода в стратегическом планировании в России.

Путин заметил, что эта тема крайне актуальна и важна, она напрямую связана и с национальной безопасностью, и с перспективами развития страны. Стратегическое планирование, продолжил президент, задает главные ориентиры и векторы движения в ключевых отраслях, причем на целые десятилетия вперед.

Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей, добавил он. "Прежде всего это, конечно, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан. Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И конечно, это надежная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета", - перечислил Путин.