Почему Беннет трижды сказал Байдену «нет»

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскрыл некоторые детали переговоров с президентом США Джо Байденом. Израильский новостной портал MIGnews пишет, что Беннет сделал свои заявления еще в начале сентября, однако информация об этом просочилась в СМИ только сегодня.

В частности, Беннет заявил, что трижды сказал «нет» президенту США. «Один раз по иранскому вопросу, но я не могу вам точно сказать, о чем шла речь - они что-то просили, а я сказал «нет». Второй раз про палестинское консульство в Иерусалиме - этого не произойдет. А в третий раз речь шла о поселениях», - рассказал израильский премьер-министр.

