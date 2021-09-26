Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем памяти, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции еще раз выразил президенту Азербайджана соболезнования в связи с погибшими в Отечественной войне. Реджеп Тайип Эрдоган также передал поздравления по случаю Победы азербайджанской армии во второй Карабахской войне, говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил главу турецкого государства и еще раз высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную президентом Турции Азербайджану во время Отечественной войны.

Главы государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше развиваться и укрепляться во всех направлениях, подчеркивается в сообщении.