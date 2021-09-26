Минтруда отчиталось о социальной поддержке тысяч ветеранов войны

В рамках этих мероприятий 7 900 человек из семей шехидов было назначено 15 700 социальных выплат (ежемесячная президентская стипендия или пособия). Уже 2 000 ветеранов получили пособия и соответствующие социальные выплаты по инвалидности в связи с защитой территориальной целостности страны (ежемесячная президентская стипендия или пособия).

В Министерстве труда и социальной защиты населения haqqin.az сказали, что в после военный период, согласно поручению главы государства, Министерством были реализованы широкомасштабные мероприятия по социальной поддержке членов семей шехидов Отечественной войны, ветеранов, а также лиц, пострадавших от армянского террора.

Под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанская армия около года назад одержала большую победу, проведя успешные военные действия в ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны, и положила конец продолжавшейся около 30 лет оккупации азербайджанских земель.

В поствоенный период было обеспечено очередное повышение социальных выплат семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны. Согласно указу президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2020 года, ежемесячная президентская стипендия для семей шехидов увеличилась с 300 до 500 манатов, для инвалидов войны пособие по I группе увеличено с 250 до 400 манатов, по II группе – с 230 до 350 манатов, по III группе – с 210 до 300 манатов, для национальных героев – с 1 500 повысилось до 1 800 манатов. Наряду с этим для лиц, удостоенных звания «Герой Отечественной войны», учреждена президентская стипендия в размере 2 000 манатов.

В поствоенный период программа по обеспечению семей шехидов, инвалидов войны квартирами и частными домами еще более расширена. Согласно распоряжению главы государства от 25 января 2021 года, планируется поэтапно в течение 5 лет обеспечить 11 тысячами квартир или частными домами лиц, вставших на учет с 2014 по 2019 год, а также семей шехидов военных действий 2020 года, в том числе Отечественной войны, и инвалидов войны.

В 2021 году планируется предоставить около 3 000 квартир и частных домов (в пять раз больше, чем в 2018 году), из которых уже предоставлено более 1 600 квартир. Всего за прошедший период квартирами и частными домами обеспечены около 11 000 семей шехидов и инвалидов войны. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 августа 2021 года также начато обеспечение жильем Героев Отечественной войны и их семей. В рамках программы предоставления автомобилей инвалидам войны в этом году передано еще около 150 автомобилей, а за прошедший период – в целом около 7 350 автомобилей.

В послевоенный период до 10 000 лиц из числа членов примерно 3 000 семей шехидов, ветеранов Отечественной войны, включая жертв армянского террора, оказана социально-психологическая поддержка, 1 500 ветеранам предоставлены реабилитационные услуги в соответствующих учреждениях министерства.

В качестве одной из важных мер поддержки в послевоенный период 142 военнослужащих были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Ветеранам с ампутированными верхними конечностями в ближайшие дни также будут предоставлены протезы последнего поколения. Кроме того, за этот период 1 200 инвалидов, пострадавших во время обеих карабахских войн, предоставлено 8 830 реабилитационных средств, 770 человек, в основном ветераны, получили моторизованные инвалидные коляски.

В послевоенный период 5 320 человек, в том числе члены семей шехидов, ветераны войны и жертвы армянского террора, были привлечены к программе самозанятости, 530 человек – к оплачиваемым общественным работам, 1 310 лицам было дано направление для обеспечения работой. К «Марафону занятости», стартовавшему 10 июня этого года в целях поддержки трудоустройства членов семей шехидов и раненых ветеранов, уже присоединились 518 работодателей, которые предложили 2 641 вакансию, в рамках проекта трудоустроены 765 членов семей шехидов и ветеранов.

В рамках поддержки членов семей шехидов и инвалидов на сегодня в Единых координационных центрах, где семьям шехидов и участникам войны посредством «единого окна» оказывается 26 видов услуг по семи госструктурам, оказаны услуги свыше 900 лицам.

Также проделана работа по оказанию единовременной материальной помощи, оказанию продовольственной поддержки. В целом за послевоенный период меры социальной поддержки в общей сложности охватили около 30 000 человек, включая членов семей шехидов, ветеранов и жертв армянского террора, были оказаны услуги по 37 000 направлений.