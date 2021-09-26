Сотрудники Службы эвакуации «156» в субботу 25 сентября посетили семью героически павшего за Карабах Мурада Мамедова в день его рождения. Мурад Мамедов, погибший в боях за Карабах, до Отечественной войны работал оператором колл-центра Службы эвакуации «156».

В целях увековечения памяти шехида в Низаминском районе, где он жил, открыли мемориальный комплекс. На открытии присутствовали его коллеги, представители исполнительной власти района и члены семьи.

В период Отечественной войны коллектив команды "156" мобилизовал все свои силы для поддержания азербайджанского государства и Верховного главнокомандующего. Азербайджанская победоносная армия вышла победителем в этой борьбе и освободила оккупированные врагом земли. Коллектив компании выражает гордость тем, что его сотрудники стояли плечом к плечу на пути к этой славной победе.

В лице своего коллеги Мурада, коллектив Службы эвакуации «156» с уважением и достоинством вспоминает всех героически павших солдат и офицеров во время Отечественной войны!