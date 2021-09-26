Американские разведсамолеты барражируют у границ России
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, сообщает Интерфакс.
Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вблизи границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем. Американский самолет-разведчик в общей сложности находился у западных рубежей России три часа.
Вслед за ним у границ Калининградской области в литовском воздушном пространстве совершил полет тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail. Двухмоторный турбовинтовой самолет базируется в Шяуляе (Литва).
Тем времен в понедельник вблизи границ Белоруссии был также зафиксирован полет разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации. Встав в круг, он в течение нескольких часов барражировал в небе Польши к западу от границы Белоруссии.