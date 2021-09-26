Украина угрожает Венгрии
В понедельник, 27 сентября, «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.
Как сообщает УНИАН, в МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. В ведомстве добавили, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины, которая позволяет «кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы».
Киев фактически пригрозил Европе перекрыть поставки газа. Если «Северный поток-2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев вынужден будет полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, пригрозил в своем Facebook генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон. Об этом сообщает УНИАН.