Украина угрожает Венгрии

В понедельник, 27 сентября, «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Как сообщает УНИАН, в МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. В ведомстве добавили, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины, которая позволяет «кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы».