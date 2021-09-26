Азербайджан обсуждает с Турцией новые перспективы военного сотрудничества
Делегация во главе с заместителем министра обороны Турции Мухсином Дереном находится с рабочим визитом в Азербайджане. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Сегодня, 27 сентября, состоялись переговоры между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и представительной турецкой военной делегации во главе с М.Дереном.
Гасанов особо отметил, что с целью повышения обороноспособности Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является одним из важных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.
Замминистра обороны Турции отметил важность развития совместной военно-оборонной промышленности, обмена опытом между странами.
На встрече были обсуждены перспективы развития и основные направления азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск армий двух стран.