Азербайджан обсуждает с Турцией новые перспективы военного сотрудничества

Делегация во главе с заместителем министра обороны Турции Мухсином Дереном находится с рабочим визитом в Азербайджане. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сегодня, 27 сентября, состоялись переговоры между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и представительной турецкой военной делегации во главе с М.Дереном.

А на прощание Гасанов вручил Дерену медаль "За заслуги в военном сотрудничестве"

Гасанов особо отметил, что с целью повышения обороноспособности Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является одним из важных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Замминистра обороны Турции отметил важность развития совместной военно-оборонной промышленности, обмена опытом между странами.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные направления азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск армий двух стран.