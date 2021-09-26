Азербайджан обсуждает с Турцией новые перспективы военного сотрудничества

Делегация во главе с заместителем министра обороны Турции Мухсином Дереном находится с рабочим визитом в Азербайджане. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сегодня, 27 сентября, состоялись переговоры между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и представительной турецкой военной делегации во главе с М.Дереном.