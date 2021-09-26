Грузия предложила создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«В июне мы создали уникальный прецедент, наша страна как успешный посредник осуществила гуманитарную операцию. В результате переговоров были освобождены 15 армянских военнопленных, а Азербайджану были переданы карты заминированных полей. Это действительно был беспрецедентный случай», - сказал Гарибашвили, представляя свое новое предложение.

«С момента обретения независимости 30 лет назад еще не было такого, чтобы Грузия становилась посредником между двумя соседними странами. Мы выполнили эту задачу успешно. Моя инициатива предлагает продолжить мирный процесс на более высоком уровне. Мы предлагаем нашим азербайджанским и армянским братьям посредничество и использование платформы, которую мы намерены создать в Тбилиси», - сегодня сказал премьер-министр Грузии.

Напомним, что несколько дней назад президент Турции Р.Т.Эрдоган выступил с сенсационным заявлением. Турецкий лидер заявил, что Гарибашвили довел до него инициативу Н.Пашиняна начать тайные переговоры по нормализации турецко-армянских отношений.