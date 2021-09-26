Бывший архитектор Баку разозлился на суде: «Все почему-то стали заниматься архитектурой»

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании свои показания продолжил бывший главный архитектор Баку Акиф Абдуллаев. Свидетель заявил, что не знал о том, что по улице Д.Алиевой расположены исторические памятники.

«По этим зданиям было получено заключение МЧС. Я лишь исполнитель, который выполнял поручения главы исполнительной власти. Все было под его контролем. Я давал заключение по проектам, а контроль за сносом был вне моих полномочиях. Каждым участком работы, как известно руководит определенный человек. Так в этом случае все вопросы необходимо адресовать в Отдел по контролю за строительством», - заявил Абдуллаев.

Свидетель также уточнил, что после назначения Гаджибалы Абуталыбова главой города главой ИВ Баку, управление, о котором идет речь, было передано в подчинение Госкомитета по архитектуре и градостроительству.

Далее слово было предоставлено обвиняемому Расиму Гулиеву, который еще раз заявил, что никогда не руководил Главным управлением по архитектуре Баку и что не припомнить, когда подписывал распоряжение о сносе указанных домов.

«Когда утверждали это распоряжение, никто со мной не советовался. В эскизном проекте переустройства по адресу ул. Д Алиевой, 145, были недостатки, связанные с высотой этажей. Мы проинформировали об этом соответствующие структуры. МЧС изучило проблему, она была частично решена, и проект был принят. Все документы направили в отдел архитектуры, и я утвердил их и представил главе ИВ. Если бы меня спросили, есть ли у проекта недостатки, я бы сказал. Но у меня никто ничего не спрашивал, а потому я и оставил свои замечания при себе», - сказал обвиняемый.

После этого свои показания Акиф Абдуллаев решил дополнить свои показания и заявил, что занимал пост главного архитектора Баку с 2002 года.

«Сейчас сложилась странная ситуация - все начали заниматься архитектурой. Мы проделали в Баку такой большой объем работы, а теперь нас в чем-то обвиняют. Вот если бы судьи были специалистами в архитектуре, тогда можно было говорить на эту тему. А то все спрашивают, куда смотрел Акиф Абдуллаев, не разбираясь в сути вопроса. Вообще-то я осматривал территорию по ул.Д.Алиевой. Коэффициент застройки был рассчитан по выделенную под строительству территорию. И это неправильно. Тем самым с там изначально были допущены нарушения. Вы хотели, чтобы я это сказал?», - эмоционально высказался Абдуллаев.

Судебный процесс продолжится 4 октября.