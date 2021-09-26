Глава МИД Турции написал об азербайджанцах: «Да здравствуют наши отважные братья!»
«Первый шаг на пути к победе, завоеванной Азербайджаном, был сделан ровно год назад. Да здравствуют наши отважные братья, которые воссоединили Карабах с Азербайджаном! С уважением и почтением чту память наших героических азербайджанских шехидов», – написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, посвятив свое воззвание Дню памяти о павших в Карабахе и победе Азербайджана во второй карабахской войне.