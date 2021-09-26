Путин сделал исключение для Эрдогана: встреча с глазу на глаз
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет очной, хотя глава российского государства продолжает проводить все остальные мероприятия в режиме видеосвязи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он подтвердил, что подготовка к визиту Эрдогана, намеченному на среду, продолжается. Пресс-секретарь президента пояснил, что проведение мероприятий с участием Путина по видеосвязи является мерой предосторожности.
По его словам, лидеры обсудят некоторые международные вопросы. "Региональные проблемы. Я думаю, в первую очередь, Сирия будет на повестке дня, конечно, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и другие международные вопросы", - сказал Песков.
Он также отметил, что президенты обсудят и общие дела в двусторонних отношениях, в том числе совместные проекты в области экономики. "Много операторов этих отношений. В этом заинтересованы компании двух стран. Президенты всегда это обсуждают", - рассказал пресс-секретарь.