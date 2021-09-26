Путин сделал исключение для Эрдогана: встреча с глазу на глаз

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет очной, хотя глава российского государства продолжает проводить все остальные мероприятия в режиме видеосвязи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он подтвердил, что подготовка к визиту Эрдогана, намеченному на среду, продолжается. Пресс-секретарь президента пояснил, что проведение мероприятий с участием Путина по видеосвязи является мерой предосторожности.