Министр обороны Турции обвинил Россию в нарушении договоренностей

Турция выражает обеспокоенность по поводу участившихся воздушных атак Воздушно-космических сил России в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар на странице ведомства в Twitter.

«В последнее время наблюдается всплеск авиаударов ВКС России в Идлибе. Мы уже отмечали, что это противоречит меморандуму о взаимопонимании», — сказал министр. По его словам, сейчас ведутся переговоры по поводу возникших противоречий между Москвой и Анкарой.

Акар добавил, что Турция должна сохранить присутствие в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность своих южных границ, а также для борьбы с растущим потоком сирийских беженцев. Министр обороны назвал целью турецкого контингента в Сирии «обеспечение безопасности сирийских братьев».