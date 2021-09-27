Символичная Триумфальная арка и 3 тысячи воздушных фонариков в Баку
В Баку прошла еще одна акция, приуроченная ко Дню памяти павших за Карабах. По инициативе Общественного Объединения Фонда Г.Алиева «Региональное развитие» на акции под названием «Шехиды – наша гордость», проведенной на территории Мемориального комплекса Отечественной войны, фундамент которого был заложен в понедельник 27 сентября, молодежные активисты запустили 3 тысячи воздушных фонариков. С помощью специальных прожекторов была спроецирована и светящаяся Триумфальная арка.