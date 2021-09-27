Министр Сахиль Бабаев рассказал о сотрудниках своего ведомства и их близких, воевавших за Карабах

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан отмечает годовщину начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся славной победой вооруженных сил Азербайджана в формате «Дня памяти». Министр отметил, что в ходе войны наши военнослужащие продемонстрировали беспрецедентные боевые навыки, вошедшие в мировую военную историю.

Затем прошла встреча сотрудников министерства с ветеранами и родственниками шехидов - в формате видеоконференции.

Руководство и коллектив Министерства труда и социальной защиты населения, включая сотрудников-ветеранов Отечественной войны и родственников шехидов, посетили Вторую аллею шехидов, почтили память отважных сынов Отечества, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

С.Бабаев особо отметил, что семьи 11 сотрудников министерства понесли невосполнимые потери, потеряв своих родных в Отечественной войне. При этом по словам министра, 101 сотрудник и 129 членов семей сотрудников Минтруда приняли участие в боевых действиях.

73 сотрудника министерства, участвовавших в Отечественной войне, распоряжениями президента Ильхама Алиева удостоены медалями «За отвагу», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Кельбаджара», «За освобождение Лачина», «Отважный боец» и другими наградами. Некоторые из них получили по несколько медалей, а сотрудник Сумгаитского реабилитационного центра Сахиль Гасанлы награжден пятью орденами.