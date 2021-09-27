Леонид Швец, автор haqqin.az 27 сентября 2021, 21:42

В Германии прошли долгожданные парламентские выборы, но большой ясности они в политический расклад не внесли, хотя некоторые важные вещи прояснили. Ясности нет пока по ключевым вопросам: какой будет правящая коалиция и кто возглавит правительство? И до тех пор, пока они не решены, Ангела Меркель будет продолжать руководить страной. Для начала, о неудачниках. Абсолютным неудачником этих выборов стала Левая партия. Она даже не прошла пятипроцентный избирательный барьер, и в бундестаге окажется лишь благодаря трем мандатам, заработанным в мажоритарных округах. Если до выборов еще шли разговоры, что «левые» могут поучаствовать в коалиционной борьбе, то сейчас даже не о чем вести речь. После 9,2% на выборах 2017 года нынешние 4,9% - полный провал.

Крайне неудачно выступили христианские демократы, лидер которых, Ангела Меркель, 16 лет возглавляет страну. Второе место их блока с Христианско-социалистическим союзом и результат в 24,1%, недостижимый для большинства партий в Германии, для ХДС – тяжелый удар. ХДС/ХСС на тринадцати выборах из девятнадцати получали больше 40% и ни разу меньше 30%. Причин нынешнего кризиса много, это и усталость от долгого правления ХДС/ХСС, при всем глубоком уважении лично к Меркель, и крайне неудачный выбор лидера блока – бесцветного Армина Лашетта. У него еще есть шансы возглавить правительство, но от самого Лашетта тут мало что зависит. К относительным неудачникам можно причислить и «Союз 90»/«зеленые». Они здорово увеличили результат по сравнению с 2017 годом: было 8,9%, стало 14,8%. Но ведь еще в мае их рейтинг был целых 28%, а за лето эти потрясающие показатели были растеряны. И тем не менее именно «зеленые» вместе со свободными демократами будут, скорее всего, определять лицо будущей коалиции. СвДП показала стабильный результат: 11,5% на фоне 10,7% в 2017 году и тут же вступила в переговоры с «зелеными» насчет того, с какой из лидирующих партий начать договариваться о вхождении в коалицию. Тем парадоксальнее положение главного победителя. Социал-демократы чувствуют себя именинниками. Они заняли первое место и почти на пять процентов улучшили свой прошлый результат. Их достижение становится еще ощутимей, если напомнить, что еще весной их рейтинг составлял всего 15% против нынешних 25,7%, полученных на выборах. В этом большая заслуга лидера СДПГ Олафа Шольца, он выглядел намного убедительнее партийных руководителей-конкурентов. К тому же немцы его хорошо знают: он является вице-канцлером и министром финансов в нынешнем коалиционном правительстве и пользуется заслуженным уважением. Его претензии на место канцлера абсолютно обоснованы. Однако эта должность ему вовсе не гарантирована.