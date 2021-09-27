В другой группе выступают сборная Америки, Грузия, Германия, Казахстан, Польша и Украина.

28 и 29 сентября команды проведут оставшиеся три матча группового этапа. По их итогам определятся четвертьфиналисты.

После двух туров у сборной Азербайджана 2 очка, и мы занимаем 4-е место. Лидирует набравшая 4 очка Россия.

В заключительной партии Гюнай Мамедзаде вырвала победу у Элины Даниэлян и спасла сборную Азербайджана от поражения.

На женском командном чемпионате мира по шахматам завершился матч между сборными Азербайджана и Армении. Команды сыграли вничью 2:2.

В нем принимают участие 12 команд, в том числе и сборная Азербайджана. Наша команда выступает в группе «А» вместе с Россией, Испанией, Францией, Арменией и Индией.

Сегодня команды проводят по два матча. Сборная Азербайджана уже провела матч с Индией. С индиянками наша команда в составе Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедовой, Ульвии Фаталиевой и Тюркян Мамедъяровой сыграла вничью 2:2. Мамедзаде и Мамедова свои партии проиграли, а Фаталиева и Мамедъярова выиграли.

Матч с Арменией проходит в эти минуты. Пока со счетом 2:1 ведут армянки. Счет открыла наша команда: Гюльнар Мамедова белыми фигурами обыграла Лилит Мкртчян. Затем Тюркян Мамедъярова черным цветом уступила Анне Саргсян, а Зейнаб Мамедъярова белыми уступила Сусанне Габоян.

Все решится в партии между Гюнай Мамедзаде и Элиной Даниэлян.

Отметим, что поединки проходят с контролем времени 45 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.