А сотрудники Госагентства по туризму посадили 3 тысячи деревьев в честь павших в Карабахе

На мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что память о доблестных военнослужащих, отдавших жизни за восстановление территориальной целостности нашей страны, очень дорога нашему народу и вечно будет чтиться с большим уважением.

По инициативе Государственного агентства по туризму 27 сентября по случаю Дня памяти в селе Аладаш Гусарского района прошла акция по посадке деревьев.

В рамках кампании было посажено в общей сложности 3000 деревьев, в том числе Эльдарская сосна, вечнозеленый кипарис, аризонский кипарис, туя, можжевельник и бирючина. Также были очищены, облагорожены и орошены посевные площади.

В акции также приняли участие члены семей шехидов Отечественной войны.

Наряду с сотрудниками Государственного агентства по туризму, в акции по посадке деревьев приняли участие представители Туристического центра «Шахдаг» и Исполнительной власти Гусарского района.

Отметим, что, учитывая важность расположенного на Шахдагской дороге села Аладаш с точки зрения туризма, Государственным агентством по туризму на начальном этапе было отремонтировано 50 домов в рамках работ по благоустройству села.