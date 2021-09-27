Финские города уйдут под воду?

Глобальное изменение климата несет на территорию страны Суоми циклоны, которые в ближайшем будущем станут причиной проливных дождей. По расчетам специалистов, уровень осадков повысится осенью и зимой в период с октября по февраль.

Доклад специалистов рабочей группы по вопросам климата предупреждает, что проливные дожи, паводки и наводнения в ближайшие десятилетия могут стать привычной картиной для Финляндии.

Как ни спорят ученые и активисты-экологи, но все же изменение климата на планете происходит неумолимо. В Финляндии уже звучат голоса о том, что надо срочно предпринимать меры для спасения приморских городов, которым грозит затопление.

Меры, которые предпринимает Финляндия для снижения выбросов в атмосферу, по мнению экспертов, недостаточны. Даже если будут достигнуты поставленные цели, это не изменит общей тенденции надвигающихся природных катаклизмов. Поэтому финнам надо уже сейчас готовиться к неприятностям.

Специалисты рассчитали, что самый большой риск грозит городу, расположенному на юго-западе - Пори. После него изменения климата заденут даже родину Санта-Клауса на севере Финляндии - Рованиеми.

Южное побережье Балтийского моря в Финляндии также вдоль рек и побережья в районе городов на юго-востоке - Хамина и на юге - Котка примут на себя львиную долю проливных дождей и наводнений. Поэтому жителям этих регионов в недалеком будущем предстоит бороться за свое существование в новых условиях.

Профессор Х.Грегов говорит о том, что финнам, живущим там, придется считаться и с нехваткой питьевой воды, и с ограниченным доступом к отоплению, что для северной страны будет очень болезненно.

Авторы доклада обращают внимание на то, что уже сейчас проливные дожди наносят ущерб городской инфраструктуре, когда уровень осадков стал выше на 2–3 процента.

Прогноз ученых гласит, что трехкратное увеличение не остановится: далее объем выпадающих осадков будет расти на 8-9 процентов ежегодно, то есть в 5 раз выше, чем сейчас, объясняет Х. Грегов.

Как сообщает yle.fi, уже сегодня власти Хельсинки и второго по величине города страны близ столицы - Эспоо тратят сумму в размере 4 миллионов евро в год, чтобы возместить ущерб, наносимый дождями в результате затопления городской инфраструктуры.

Страна тысячи озер, как следует из доклада, стоит перед серьезными вызовами в климатической войне за выживание. Водная стихия, с которой не так просто справиться, грозит не только подъемом уровня Мирового океана, но и дождями и следующими за ними наводнениями, которые могут захлестнуть улицы и площади финских городов и поселков. И тогда самым удобным транспортом может оказаться лодка или катер.

Собственно, речь в широком контексте может идти не только о Финляндии, но и о других странах, берега которых омывают моря и где осадки стали выпадать чаще и в большем объеме.