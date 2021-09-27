На фоне глубочайшего экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией, и как следствие, ухудшения жизненного уровня и усиления социальной напряженности, левые идеи вновь завоевывают популярность в европейских странах. После ошеломительного успеха коммунистов в России и Коммунистическая партия Австрии одержала победу на муниципальных выборах во втором по величине городе Грац. Впервые кресло бургомистра Граца, как ожидается, достанется представителю коммунистов, ведущим кандидатом от которых на состоявшихся 27 сентября муниципальных выборах выступила депутат городского совета от КПА Эльке Кар.

Согласно опубликованным городским управлением Граца в понедельник предварительным результатам голосования с учетом отданных по почте голосов, КПА уверенно опередила правившую на протяжении многих лет в этом городе консервативную Австрийскую народную партию (АНП), председателем которой на федеральном уровне является канцлер республики Себастьян Курц.

КПА набрала 28,8% голосов (15 мандатов в горсовете), АНП - 25,9% (13 мандатов), "Зеленые" - 17,3% (9 мандатов), Австрийская партия свободы - 10,6% (5 мандатов), Социал-демократическая партия Австрии - 9,53% (четыре мандата), партия "Новая Австрия" - 5,42% (два мандата).

Победа КПА на выборах в Граце стала настоящей сенсацией в Австрии, местные СМИ и обозреватели назвали ее исторической.

Курц признался, что был очень удивлен такому результату. "Тот факт, что коммунисты могут победить на выборах в Австрии, хоть и региональных, должен заставить задуматься", - отметил он.