Генсек ООН о переговорах между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Азербайджан и Армения продолжат диалог после встречи глав МИД двух стран на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в распространенном заявлении офиса генерального секретаря.

"Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования", - отмечается в заявлении.

Ранее на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.