2 октября Саакашвили возвращается в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября в день выборов в местные органы власти. Об этом сообщает Грузия-Онлайн.

"Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - сказал в понедельник Саакашвили в ходе своего видеообращения в Facebook.

6 сентября Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. В Грузии лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала "Общенародное движение", целью которого является возвращение экс-президента.