В Южной Корее хотят запретить пищу из собачьего мяса

Президент Южной Кореи поднял вопрос о запрете на употребление в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает РЕНХАП со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи.

Как отмечается, президент Мун Чже Ин впервые заговорил об этом в своем выступлении. И далее последуют запретительные меры.

Употребление собачьего мяса в пищу в стране снижается не первый год, а большинство молодых корейцев рассматривают собак исключительно как животных-компаньонов. За запрет высказываются защитники животных и многие местные политики.