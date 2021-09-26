В Агентстве DOST Министерства труда и социальной защиты населения стартовала выставка-продажа "Хары-Бюльбюль", посвященная годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о достижениях Азербайджана во время исторической победы в Отечественной войне.

Замминистра сообщил, что организованная выставка «Хары-Бюльбюль» была посвящена памяти героически павших во время войны. Цель 44-дневной выставки - продемонстрировать изделия людей с ограниченными возможностями, в том числе учащихся Школы инклюзивного искусства, посвященные теме патриотизма, любви к Родине, освобожденным территориям и Победе. Выставка также призвана ознакомить публику с творческими талантами и способностями людей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что на выставке представлено более 100 изделий ручной работы, изготовили их около 20 человек. Выручку от продажи изделий передадут авторам данных работ.