Бывший футболист «Фенербахче» и «Бешикташа» открыл стрельбу по людям в Стамбуле

Бывший игрок турецких футбольных клубов «Фенербахче» и «Бешикташа» Сезер Озтюрк разыскивается турецкой полицией. Он подозревается в убийстве, сообщает NTV Spor.

19 сентября в Стамбуле мужчина на фоне конфликта на дороге открыл стрельбу из огнестрельного оружия по группе людей. Один из пострадавших скончался, четверо попали в больницу.

Свидетели происшествия узнали в стрелявшем бывшего футболиста Сезера Озтюрка. С тех пор мужчина находится в бегах.

35-летний Озтюрк прошел академию немецкого «Байера», поиграл за «Нюрнберг», а потом уехал в Турцию. Играл за юношеские и молодежную сборные Турции. Карьеру он завершил в 2015 году.