Стрелявшего в Рейгана преступника отпустят на свободу

Накануне федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман заявил во время судебного заседания , что Джон Хинкли, который пытался убить президента Рональда Рейгана 40 лет назад назад, может быть освобожден от всех оставшихся ограничений в 2022 году . Об этом сообщает Associated Press.

Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения в случае, если он останется психически стабильным.

Судья вынесет свое решение на этой неделе. Он добавил, что у Хинкли, которому сейчас 66 лет, с 1983 года не проявлялось никаких симптомов психического заболевания, не наблюдалось насильственного поведения и интереса к оружию.

Напомним, что Джон Хинкли страдал шизофренией и выстрелил в Рональда Рейгана с целью привлечь внимание голливудской звезды Джоди Фостер, в которую был тайно влюблен. В 2016 году решением суда Хинкли был освобождён от психиатрической опеки и жил в доме своей 90-летней матери. Частью условий освобождения являлся запрет для него выступать публично, общаться с семьей Рейгана и Фостер, а также необходимость дважды в месяц встречаться с психиатром. Теперь же судья хочет отменить последние ограничения и дать Хинкли полную свободу.

