Накануне о героизме генерала Афгана Нагиева – замначальника Госпогранслужбы, в период ожесточенных боев за освобождение Карабаха повествовалось в документальном фильме «Месть исполнилась до Праведного суда». Фильм транслировался в эфире телеканала Хазар ТВ.

Афган Нагиев рассказывал, как осуществлялись спецоперации по уничтожению системы ПВО противника.

Самое интересное в деле А.Нагиева – генерал был арестован за считанные месяцы до войны, в мае 2020 года. Однако спустя 3 месяца суд изменил меру пресечения в отношении А.Нагиева, и он был помещен под домашний арест. Спустя несколько недель уголовное дело в отношении А.Нагиева прекратили. И Нагиев отправился на фронт.

В период второй карабахской войны под командованием А.Нагиева были освобождены несколько стратегических высот. Распоряжением президента И.Алиева А.Нагиев награжден орденом «Карабах».