Мехман Алиев: «Россия и США дали понять Армении – необходимо заключить мирный договор с Азербайджаном по границам» экспертная оценка
Как заявил haqqin.az глава информационного агентства «Туран», политолог Мехман Алиев, самым знаковым политическим событием за прошедший со времени окончания 44-дневной войны год было подписание 15 июня этого 2021 года президентами Азербайджана и Турции Шушинской декларации.
«Эта декларации символична еще и потому, что ее подписание совпало с отмечаемым в Азербайджане Днем национального спасения, а в Армении тогда же отмечался день флага. Кстати, в тот же день состоялся саммит в Брюсселе, где встречались Байден и Путин.
Приезд Эрдогана в Шушу и заключение исторической декларации были отчетливым месседжем, что военная фаза начавшегося 27 сентября процесса освобождения захваченных Арменией земель закончилась и процесс возвращения контроля над Карабахом стал необратимым. Декларация поставила точку в вопросе закрепления Азербайджана на освобожденных землях, возвращения Карабаха под юрисдикцию Баку. В этом контексте Анкара вполне внятно заявила, что готова оказать любую помощь и поддержку Азербайджану в случае возникновения угрозы со стороны третьего государства. Одним словом, 15 июня Азербайджан и Турция продемонстрировали всему миру: мы вместе, мы готовы к отражению угроз и не собираемся отступать со своих позиций. Считаю, что это событие основательно закрепило ситуацию в Карабахе и зафиксировало будущие шаги в окончательном решении карабахского вопроса», - констатирует М.Алиев.
Карабахский конфликт следует рассматривать как на уровне регионального противостояния, где столкнулись два соседних государства, так и в качестве геополитического противостояния, где ведущую роль играют ЕС, США и РФ. И посредством Шушинской декларации Баку и Анкара дали понять всем внешним игрокам, что позиция двух стран конкретная, консолидированная и непоколебимая, считает политолог.
Вместе с тем он обращает внимание на то, что шушинский документ был подписан в период активизации различных внешних сил - МГ ОБСЕ, США и других, предлагающих свое посредничество в мирном решении конфликта. Этим не преминула воспользоваться Армения, которая по-прежнему стремится протолкнуть вопрос статуса, независимости Карабаха, самоопределения в повестку мировой общественности. Но Шушинская декларация стала превентивным посланием ко всем игрокам о том, что следует считаться с реальностью: Карабах - это Азербайджан.
М.Алиев высказал свое мнение и о отношении Ирана к факту восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, отмечая, что в последнее время в отношениях между двумя странами главной темой стала легитимность контроля Баку над освобожденными территориями, в том числе Карабахом. «Все дело идет к тому, что Тегеран признает азербайджанскую юрисдикцию над всеми освобожденными в ходе Второй карабахской войны территориями. Ирану просто придется с этим считаться», - полагает он.
«Тегеран, возможно, благодаря такому важному фактору, как иранские азербайджанцы, встал на сторону Баку. Сейчас такой поворот в нашу сторону все четче проявляется во внешней политике ИРИ. Примечательно, что, судя по последним высказываниям иранских дипломатов, Тегеран будет играть конструктивную роль в поствоенной фазе карабахского урегулирования. Это можно считать посланием Еревану: не надейтесь на то, что между Ираном и Азербайджаном может произойти какой-то конфликт», - подчеркивает политолог.
Вместе с тем в исторический для Азербайджана день начала освободительной Отечественной войны М.Алиев подчеркивает, что такие события, как открытие физулинского международного аэропорта, строительные работы в Карабахе, создание в регионе коммуникаций, разминирование и др., являются свидетельством того, что Азербайджан стремительно интегрирует освобожденные земли. «К этому, - отмечает он, - надо добавить экономическую составляющую. Аэропорт в Физули очень удобный и выгодный с точки зрения логистики для ввоза грузов из других стран. Это особенно важно потому, что о желании участвовать в восстановлении Карабаха заявили компании из Турции, Израиля, Италии и др., и теперь грузовые самолеты из-за рубежа могут приземляться непосредственно в регионе. Следует отметить и военное значение этого аэропорта, который можно использовать для оперативной переброски армейских сил. Но прежде всего эта воздушная гавань будет использоваться для гражданской продукции, предназначенной для восстановления и развития Карабаха».
Рассматривая предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече с президентом Турции, политолог отметил, что турецкий лидер дал очень дельный совет Пашиняну - прежде всего выполнить обязательство по открытию Зангезурской дороги. Это связано с тем, что Ереван всячески затягивает реализацию Трехстороннего соглашения от 10 ноября, в том числе и пункта о Зангезурской дороге.
«В Армении надеются на МГ ОБСЕ, которая опять возьмется за проведение бесконечных переговоров, и тем самым Ереван избежит заключения мирного соглашения с Азербайджаном, признания границ друг друга. Затянуть время - сейчас главная задача Армении, но ничего у нее не получается. Все международные игроки дали Пашиняну понять, что ничего в сложившейся ситуации в Карабахе менять не собираются. А главный игрок – Россия, которая была посредником в договоре от 10 ноября и сейчас выступает в качестве миротворца, призывала начать наконец делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы. По этому поводу идут переговоры сторон», - сказал Алиев.
Между тем параллельно страны-посредники по МГ ОБСЕ - США и Франция поднимают вопрос статуса Карабаха, отмечает он. То есть получается два формата: трехсторонняя рабочая группа и МГ ОБСЕ. Но всем уже всем понятно, что необходимо большое мирное соглашение как базовый договор, после чего можно будет решать другие вопросы.
«Внешние игроки Россия и США однозначно дали армянам понять, что мирный договор по границам необходимо заключить. Кстати, Байден также призвал Ереван начать прямые переговоры с Баку. И то, что Пашинян ищет контакты с Эрдоганом, означает, что армянскому премьеру геополитические игроки посоветовали идти и договариваться с президентами Ильхам Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еревану, видимо, указали, что недостаточно подписать соглашение о границах с Баку, необходимо и решить вопрос о границах и отношениях с Анкарой. А эти отношения тесно связаны с Азербайджаном. Поэтому Пашинян через Грузию пытается договориться с Баку и Анкарой. В любом случае все ключевые вопросы по карабахскому урегулированию проходят через соглашение о признании границ между Арменией и Баку», - резюмирует эксперт.
Между тем М.Алиев считает, что следует ожидать конкретных и реалистичных решений на переговорах Путина и Эрдогана, которые состоятся в Сочи 29 сентября.