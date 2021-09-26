Отдел политики 03:47

Как заявил haqqin.az глава информационного агентства «Туран», политолог Мехман Алиев, самым знаковым политическим событием за прошедший со времени окончания 44-дневной войны год было подписание 15 июня этого 2021 года президентами Азербайджана и Турции Шушинской декларации. «Эта декларации символична еще и потому, что ее подписание совпало с отмечаемым в Азербайджане Днем национального спасения, а в Армении тогда же отмечался день флага. Кстати, в тот же день состоялся саммит в Брюсселе, где встречались Байден и Путин.

Приезд Эрдогана в Шушу и заключение исторической декларации были отчетливым месседжем, что военная фаза начавшегося 27 сентября процесса освобождения захваченных Арменией земель закончилась и процесс возвращения контроля над Карабахом стал необратимым. Декларация поставила точку в вопросе закрепления Азербайджана на освобожденных землях, возвращения Карабаха под юрисдикцию Баку. В этом контексте Анкара вполне внятно заявила, что готова оказать любую помощь и поддержку Азербайджану в случае возникновения угрозы со стороны третьего государства. Одним словом, 15 июня Азербайджан и Турция продемонстрировали всему миру: мы вместе, мы готовы к отражению угроз и не собираемся отступать со своих позиций. Считаю, что это событие основательно закрепило ситуацию в Карабахе и зафиксировало будущие шаги в окончательном решении карабахского вопроса», - констатирует М.Алиев. Карабахский конфликт следует рассматривать как на уровне регионального противостояния, где столкнулись два соседних государства, так и в качестве геополитического противостояния, где ведущую роль играют ЕС, США и РФ. И посредством Шушинской декларации Баку и Анкара дали понять всем внешним игрокам, что позиция двух стран конкретная, консолидированная и непоколебимая, считает политолог. Вместе с тем он обращает внимание на то, что шушинский документ был подписан в период активизации различных внешних сил - МГ ОБСЕ, США и других, предлагающих свое посредничество в мирном решении конфликта. Этим не преминула воспользоваться Армения, которая по-прежнему стремится протолкнуть вопрос статуса, независимости Карабаха, самоопределения в повестку мировой общественности. Но Шушинская декларация стала превентивным посланием ко всем игрокам о том, что следует считаться с реальностью: Карабах - это Азербайджан. М.Алиев высказал свое мнение и о отношении Ирана к факту восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, отмечая, что в последнее время в отношениях между двумя странами главной темой стала легитимность контроля Баку над освобожденными территориями, в том числе Карабахом. «Все дело идет к тому, что Тегеран признает азербайджанскую юрисдикцию над всеми освобожденными в ходе Второй карабахской войны территориями. Ирану просто придется с этим считаться», - полагает он.

«Тегеран, возможно, благодаря такому важному фактору, как иранские азербайджанцы, встал на сторону Баку. Сейчас такой поворот в нашу сторону все четче проявляется во внешней политике ИРИ. Примечательно, что, судя по последним высказываниям иранских дипломатов, Тегеран будет играть конструктивную роль в поствоенной фазе карабахского урегулирования. Это можно считать посланием Еревану: не надейтесь на то, что между Ираном и Азербайджаном может произойти какой-то конфликт», - подчеркивает политолог. Вместе с тем в исторический для Азербайджана день начала освободительной Отечественной войны М.Алиев подчеркивает, что такие события, как открытие физулинского международного аэропорта, строительные работы в Карабахе, создание в регионе коммуникаций, разминирование и др., являются свидетельством того, что Азербайджан стремительно интегрирует освобожденные земли. «К этому, - отмечает он, - надо добавить экономическую составляющую. Аэропорт в Физули очень удобный и выгодный с точки зрения логистики для ввоза грузов из других стран. Это особенно важно потому, что о желании участвовать в восстановлении Карабаха заявили компании из Турции, Израиля, Италии и др., и теперь грузовые самолеты из-за рубежа могут приземляться непосредственно в регионе. Следует отметить и военное значение этого аэропорта, который можно использовать для оперативной переброски армейских сил. Но прежде всего эта воздушная гавань будет использоваться для гражданской продукции, предназначенной для восстановления и развития Карабаха».