ГАИ предупреждает невакцинированных водителей
Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило лиц, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом, в том числе такси.
В информации говорится: «В стране начался широкомасштабный процесс вакцинации для предотвращения пандемии коронавируса. Однако в результате проведенных нами наблюдений выяснилось, что некоторые водители пренебрегают установленными правилами. Главное управление Государственной дорожной полиции предупреждает, что водители, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси, будут проверяться сотрудниками дорожно-патрульной службы, несущими службу на автодорогах и стационарных постах на наличие паспорта COVID-19 или сертификата иммунитета. Лица, не выполнившие этих требования, будут привлечены к административной ответственности».