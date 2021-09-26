Впервые в истории: $1000 за 1000 кубометров газа

В ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

В настоящее время стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до 1031,3 доллара за тысячу кубометров. Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%, передает ТАСС.

Цена на газ в Европе в середине сентября вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров. В пике цена газа достигала почти 970 долларов за тысячу кубометров.