Миру теперь предрекают дефицит обуви

Американский производитель спортивной одежды Nike предупредил о возможном дефиците своей продукции. В качестве причины дефицита указаны глобальные проблемы в логистике и нехватка рабочих в Азии, передает Lenta.ru.

Согласно данным, перебои с производством и доставкой обуви могут продлиться до весны 2022 года. При этом производитель уже снизил прогноз собственных продаж на ближайший год.

Отмечается, что компании во Вьетнаме и Индонезии, на долю которых приходится три четверти производства всего объема обуви Nike, пострадали от ковидных ограничений местных властей.