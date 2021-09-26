США снова стали угрожать Турции

Комитет Сената США по международным отношениям, обеспокоенный приобретением Турцией российских систем ПВО С-400, пригрозил Анкаре дополнительными санкциями в случае заключения новых соглашений с Россией.

Ранее в интервью американскому телеканалу CBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара в ближайшее время намерена купить еще одну партию российских С-400. По словам Эрдогана, решение этого вопроса остается исключительно за Турцией, никакая другая страна не имеет права вмешиваться в ее дела.

"Мы выразились предельно ясно, написав закон CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – ред.): санкции налагаются на любое учреждение, ведущее крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в Twitter, которое цитирует РИА Новости.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400.