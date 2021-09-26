Аббас Ибрагимов: «АВВ станет ещё сильнее»

«Указ президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 сентября 2021 года, так же как и Указ от 15 июля 2015 года нацелен на поддержку вступления Банка АВВ в новую фазу развития и укрепления его капитальной позиции. Банк АВВ станет ещё сильнее». Об этом заявил председатель правления банка Аббас Ибрагимов в эксклюзивном заявлении haqqin.az.

Аббас Ибрагимов также отметил, что, согласно задачам, поставленным в указе от 15 июля 2015 года, за прошедший период в полном объеме выполнены работы, направленные на развитие, капитализацию и повышение финансовой устойчивости Банка АВВ. Проведена финансовая и операционная реструктуризация, улучшились финансовые показатели, повысилась эффективность его деятельности. Управление банком построено на основе передовых корпоративных стандартов. Усилен человеческий капитал. В то же время сформировано новое стратегическое видение, миссия и цели банка. Особое значение отведено цифровизации, в сфере развития которой предприняты важные шаги. В результате за последние три года банк выплатил акционерам 427 миллионов манатов дивидендов из прибыли, из которых 406 миллионов манатов – поступления в государственный бюджет. Кроме того, было выплачено более 145 миллионов манатов подоходного налога.

Благодаря принятым мерам в настоящее время по уровню корпоративного управления Банк АВВ считается образцовым коммерческим учреждением как среди государственных предприятий, так и в банковском секторе.

Напомним, в соответствии с Указом президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга» от 5 ноября 2020 года был утвержден перечень государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей участия, подлежащих передаче в управление холдингу. Банк АВВ, основная часть акций которого принадлежит государству, также был включен в этот список. На основании Указа президента Азербайджанской Республики от 22 сентября 2021 года Банк АВВ, как и многие другие государственные компании системного значения, был передан в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Аббас Ибрагимов подчеркнул, что этот шаг является продолжением реформ, проводимых в нашей стране с целью улучшения бизнес-среды, построения гибкой и здоровой системы управления. Важное место в этом процессе занимает адаптация системы к вызовам нового стратегического этапа управления государственными предприятиями. Деятельность Азербайджанского инвестиционного холдинга направлена на управление коммерческими структурами, находящимися в государственной собственности, на основе передовых принципов. Холдинг работает над повышением эффективности деятельности этих учреждений, помогает повысить конкурентоспособность, улучшить финансовые показатели и устойчивость.

«Все это соответствует стратегическим целям развития Банка АВВ. На новом этапе развития Азербайджанский инвестиционный холдинг будет поддерживать Банк в деле достижения целей как современного, высокоприбыльного и универсального банка. В свою очередь банк АВВ своей работой всегда будет стараться демонстрировать пример образцовой деятельности» – подчеркнул Аббас Ибрагимов.