Скандал между Венгрией и Украиной разрастается

В МИД Венгрии вызван посол Украины в стране. Причиной стала реакция Киева на контракт о поставках российского газа, который представители «Газпрома» и венгерской энергетической компании MVM подписали в понедельник.

В Киеве заключение соглашения расценили как «исключительно политическое», «экономически необоснованное» и «принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Затем гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через Украину будет перекрыт.

«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения через Еврокомиссию, крайне возмутительны», - говорится в заявлении главы венгерского МИД Петера Сийярто, опубликованном на его странице в Facebook.

«Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», - отмечается в нем.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии». «Мы вызвали посла Украины в Министерство иностранных дел», - заключил он.