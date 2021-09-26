Компания AS Group Investment 27 сентября, в День памяти, вручила ключи от новой квартиры проживавшей в поселке Бинагади на съемной квартире семье погибшего в ходе второй карабах ской войны полковник-лейтенанта Мехмана Ганбарова.

Эту квартиру компания 31 августа подарила семье шехида Отечественной войны полковник-лейтенанта. В тот день сотрудники компании вручили супруге покойного - Хураман Ганбаровой документы на новую квартиру и сообщили, что за короткий период будут завершены ремонтные работы и квартира будет обставлена всей необходимой мебелью и бытовым оборудованием.

27 сентября семью Ганбарова переселили в полностью обустроенную компанией комфортную квартиру. Была почтена память покойного полковника-лейтенанта Мехмана Ганбарова и всех шехидов Отечественной войны. Трехкомнатная квартира, подаренная семье Ганбаровых, расположена в построенном AS Group Investment жилом комплексе Göl-Park Yaşayış.

Полковник-лейтенант Мехман Ганбаров отличился своими подвигами еще в боях в апреле 2016 года. Звание полковник-лейтенанта ему присвоили именно в те дни за героизм в ожесточенных боях в направлении села Талыш.

Уроженец Агдамского района, во время первой карабахской войны он еще ребенком вместе с семьей был изгнан из родных краев. Направляясь на войну в 2020 году, он сказал семье: «Все возможно в жизни. Я могу и не вернуться. Главное, чтобы наши земли были освобождены!»