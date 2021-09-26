Медсестры в Баку торговали фальшивыми COVID-паспортами

На основании поступивших материалов о нарушениях, допущенных в процессе вакцинации в объединенной городской больнице №29 в поселке Бина Хазарского района Баку, в прокуратуре Хазарского района провели расследование.

Как сообщили в прокуратуре района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльнур Алиев, а также медсестры этой больницы Асмар Гусейнова, Фирангиз Нехматова, Север Дадашзаде, Улькер Абасова и Сара Аллахвердиева за деньги предоставляли гражданам «форму о вакцинации COVID-19» без проведения вакцинации.

В прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.