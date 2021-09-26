Вышедшая некоторое время назад в социальных сетях тизерная реклама «..O gəlir!» вызвала большой интерес у жителей нашей страны. Банк Республика, один из ведущих банков страны, раскрыл секрет тизерной рекламы и представил новый NeoKart, который удовлетворяет все потребности клиентов на одной карте.

Владельцы новых карт при оплате через POS-терминалы в любой точке мира или совершении онлайн-покупок получат NeoБонусы от Банка Республика. Затем клиенты с помощью приложения Mobil Şöbə смогут поменять заработанные NeoБонусы на кэшбэк, мили, мобильный интернет и минуты разговора. Сочетая в себе множество функций, NeoKart также будет приносить клиентам дополнительный ежемесячный процентный доход на остаток на карточном счете!

Одним словом, с NeoKart ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ВЕЗДЕ!

Дебетовая карта NeoKart представлена в 3 валютах (AZN/USD/EUR) и выдается сроком на 36 месяцев в 2 видах NeoKart Standard и NeoKart Premium.

NeoKart, выпущенная со сроком на 36 месяцев, будет представлена в 3 валютах (AZN/USD/EUR) а также в 2 видах, комиссии за снятие наличных по карте в сети банкоматов банка составляет 0%. Кроме того, есть возможность обналичивать без комиссии в сети банкоматов других банков страны.