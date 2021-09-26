Талибы будут жить по конституции афганского короля

В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, за исключением положений, которые противоречат шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.

Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы министерства сообщил на встрече с послом Китая в Афганистане, что Афганистан будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят те положения, которые противоречат шариату, передает РИА Новости.

В августе телеканал Afghan International со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина сообщил, что движение «Талибан» намерено изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов.