К российским коммунистам пришла полиция с проверкой

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что полиция пришла с проверкой в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ, с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая подачу исков в суд.

"В момент, когда наши юристы собирались выходить с исками, к ним в офис, который находится в приемной вице-спикера ГД Ивана Ивановича Мельникова, постучались сотрудники правоохранительных органов и потребовали открыть дверь с целью проверки. Пытаются сорвать подачу исков", - заявил РИА Новости Попов, который был членом предвыборного штаба московского горкома КПРФ.