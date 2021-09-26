Париж и Вашингтон мирятся: французский посол возвращается в США

Посол Франции в США Филипп Этьен, вызванный в Париж для консультаций на фоне скандала вокруг американо-британо-австралийского соглашения о строительстве атомных субмарин, вернется в Вашингтон 29 сентября. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Посол Франции вернется в Вашингтон завтра с ясным переговорным мандатом, чтобы обсудить условия возобновления сотрудничества", - приводит ТАСС слова Макрона.

Глава французского государства напомнил, что у него неделю назад состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, и, по словам Макрона, "с тех пор пока ничего нового" не произошло. Он рассчитывает продолжить диалог с Байденом в середине октября, чтобы подтвердить "условия возобновления сотрудничества", намеченные в ходе первого разговора.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. На фоне аннулирования сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, но не отозвал своего посла из Великобритании.