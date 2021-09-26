В меморандуме, подписанном ректором UNEC профессором Адалятом Мурадовым и генеральным директором McDonald's Azerbaijan Оскаром Богопольским, нашли отражение вопросы укрепления и развития взаимного сотрудничества в сфере образования.

Согласно документу, компания будет организовывать обмен знаниями между студентами, обучающимися по различным направлениям, реализовывать программы производственной и добровольной практики, оплачивать расходы на обучение, а также осуществлять спонсирование расходов на специфическую сертификацию и др. Кроме того, планируется оказание совместной поддержки реализуемым проектам, повышение квалификации студентов по избранной им специализации, организация информативных экскурсий и конкурсов.

Меморандум можно считать началом сотрудничества между UNEC и компанией McDonald's Azerbaijan. В рамках меморандума стороны намерены развивать сотрудничество и в дальнейшем, организовывать совместные мероприятия, реализовывать проекты в различных сферах.