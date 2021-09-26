Александр Караваев, автор haqqin.az 12:57

Две даты - 27 сентября и 10 ноября - отныне важнейшие координаты новейшей истории Азербайджана, которые уже стали основополагающими в развитии нации и государства. Они обладают куда более значимой энергией исторического рывка в сравнении с другими рубежными датами современности, какими являются День независимости и День национального спасения. Отныне понятно, что азербайджанский постсоветский транзит - полностью завершенный цикл, от трагического краха социалистической республики при распаде Советского Союза до полного цикла реализации идеи нового суверенного государства с сильной нацией. В этом цикле несколько основополагающих этапов, которые привели азербайджанскую нацию к победе.

1. Независимая стратегия углеводородного экспорта на внешние рынки при содействии глобальных инвесторов первого уровня. Здесь, в этой сфере, Азербайджан сумел зафиксировать свою позицию в ряду важнейших игроков. И это было не так очевидно просто, как кажется сегодня после тысяч тонн публикаций на эту тему, ведь объемы азербайджанской нефти и газа не идут ни в какое сравнение с персидскими королевствами и значительно меньше российских и американских. Заслуга Гейдара и Ильхама Алиевых в том, что они сумели так "продать" эти проекты на Западе, чтобы они надолго зафиксировались как важная составляющая мирового рынка. И это оказалось решающим в деле формирования имиджа Азербайджана, в деле его дальнейшего продвижения в клубах мировых элит в последние двадцать лет с Ильхамом Алиевым. Азербайджанские углеводороды, как и во Вторую мировую войну, в карабахской войне за возвращение оккупированных территорий, длившейся почти тридцать лет, сыграли основополагающую роль. 2. Другим фактором явилась многовекторность Баку. Это также важнейшая составная часть азербайджанской победы. Данная модуляция внешней политики превратилась в руках Ильхама Алиева в очень тонкий и точный инструмент. А за примерами далеко ходить не надо. Не станем апеллировать к Грузии, Молдове, Украине... достаточно привести пример Армении. Как только Ереван с новой, молодой прозападной элитой сделал ставку на один центр международной силы - он тут же проиграл всё. За какой период? С точки зрения истории - молниеносно. Не дольше длительности телефонного звонка. Или одной встречи Пашиняна с Путиным, где российскому лидеру окончательно стало понятно, к чему движется ситуация в Ереване - баланс сил и поддержки тут же изменился. Секундант перестал помогать своему былому фавориту. И напротив, по-другому действовали в Баку, играя в долгую, верно выбранную стратегию. Да, Алиеву пришлось двигаться трудно и долго, где-то испытывать давление и сложности разного рода. Но многовекторность оказалась лучшим средством/правилом дорожного движения, чтобы добраться до пункта назначения с меньшими потерями и жертвами.

3. Ещё один фактор - адаптация лучших практик взаимодействия государства и общества в деле построения современного государства. Победу вынесли на руках молодые парни. Нужно было достаточное усилие, чтобы превратить Азербайджан в современную страну, куда не просто было бы приятно возвращаться на каникулы и в отпуск, но из которой можно было бы не уезжать. Мы хорошо знаем по постсоветским странам, что популярная личная стратегия множества семей и индивидуальных решений молодых - идея "уехать". Уезжают в Россию, уезжают из России на Запад. Ищут там, где лучше. Часто не находят. Но тем не менее это уже ставшая за тридцать лет массовой стратегия "бегства от депрессии и непробиваемых стен" не привела Азербайджан к депопуляции, как это произошло в Армении. Новое поколение поверило опытному Алиеву, и не прогадало, смело избрав цвет хаки. В результате азербайджанцы могут с полным достоинством говорить - мы владеем искусством ведения современной войны. Поэтому, помимо общества, в этом конфликте победила прежде всего система власти. Если бы активистам оранжевых волн удалось сместить политическую династию Алиевых, ни о какой победе не было бы и речи. А теперь, по факту реализации главной сверхзадачи - возвращения оккупированных земель в ситуации положительного (поступательного) перехода на новые уровни, к выполнению новых задач, в этом переходе в превосходстве остаются как Система, так и нация в целом. Редкий случай в мире. Симфония нации и власти была ярко продемонстрирована вчерашним шествием молодых курсантов, которое возглавили Алиевы. Ярко реализованная акция, включившая энергию национального подъёма, явилась не столько символом памяти, сколько символом рождения новой страны. Нация родилась в результате победы и преодоления. Не случайно теперь звучат отсылки к победе азербайджанцев над региональным фашизмом.